Три человека погибли в результате пожара в Чувашии

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Полянки в Чувашской Республике. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что возгорание произошло в селе Полянки Ядринского района республики.

В МЧС уточнили, что в 21:55 (мск) пожар локализовали на площади 40 кв. м. 22:58 открытое горение было ликвидировано.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что 69-летний мужчина погиб в результате пожара в Липецкой области. В поселке Заполянский Данковского района области загорелся один из деревянных домов, который полностью выгорел.