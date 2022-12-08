Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 8 декабря покинула зал для брифингов после спора с журналистом.

Один из журналистов под конец мероприятия спросил ее, «почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран». При этом он попытался объяснить важность данной темы. Однако Жан-Пьер прервала его, заявив, что задать вопрос об этом саммите несложно.

Журналист продолжил просить о возможности задать вопрос. В свою очередь Жан-Пьер сказала, что он не дает ей ответить, что удивило репортера, поскольку тот еще не задал вопроса.

«Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили», — повторила пресс-секретарь.

В ответ на это журналист еще раз попросил дать ему задать вопрос. Однако на этом Жан-Пьер попрощалась и вышла из зала для брифингов.

Ранее, 23 ноября, Карин Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами в ходе брифинга. Возмущение представителя американской администрации вызвал вопрос журналистки, спросившей у участвовавшего в мероприятии главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения коронавируса. В ответ Жан-Пьер отметила, что не дает слова тем, кто кричит.

27 июля Жан-Пьер поспорила с журналистом и попыталась соврать по теме экономической ситуации в США. Кроме того, она попыталась уклониться от ответа на заданный ей вопрос.