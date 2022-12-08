Жители Одессы перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света

Участники акции против отсутствия света в Одессе перекрыли автомобильное движение на одной из улиц города. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что электричества в домах протестующих нет уже пять суток.

«Сгорел щитовой кабель. Люди возмущены тем, что власти его не могут до сих пор починить и присылают пьяных электриков», — говорится в публикации.

На Украине констатируют сложную ситуацию с энергоснабжением. Это касается, в частности, Одесской области и Одессы. По данным компании ДТЭК, неизвестно, когда получится вернуться к веерным отключениям по графику — пока аварийные отключения носят бессрочный характер.

Накануне, 7 декабря, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны на сегодняшний день не подлежит полному восстановлению. По его словам, в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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