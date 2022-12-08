Грузовик врезался в машину на 98-м км МКАД

Грузовик въехал в стоящий автомобиль на 98-м км МКАД. Об этом 8 декабря сообщили в дептрансе Москвы.

Отмечается, что авария произошла на внутренней стороне автодороги после развязки с Ярославским шоссе. Обстоятельства случившегося неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

На месте инцидента работают оперативные службы Москвы. После ДТП движение на одной из полос МКАД было ограничено. Сейчас движение свободно в обоих направлениях.

Ранее в этот день сообщалось о десятках аварий на дорогах Москвы из-за снегопада и гололеда.