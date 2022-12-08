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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Anna Voitenko
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В Харькове прогремели взрывы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил украинский телеканал «ТСН».

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«Звуки взрывов в Харькове во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом городские власти эти данные пока не подтвердили.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило о прогремевших ударах в Одессе. Также говорится о взрывах в Херсоне. Никаких подробностей не приводится.

Также 8 декабря в разных областях Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, она звучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в некоторых районах Кировоградской области. О взрывах не сообщалось.

Кроме этого, в ночь на 8 декабря воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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