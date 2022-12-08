Удар из HIMARS по центру Первомайска в ЛНР

Удар из HIMARS по центру Первомайска в ЛНР

2022-12-08 22:14:52

2022-12-08 22:14:52

2022-12-08 22:14:52

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