В США одобрили оборонный бюджет в размере порядка $850 млрд на 2023 год

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2023 год. Голосование состоялось 8 декабря.

Объем бюджета составил $847,3 млрд. В прошлом году объем расходов на оборону составил $778 млрд.

Далее документ рассмотрит сенат США. Ожидается, что это произойдет до конца текущего года. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Не менее $800 млн оборонного бюджета планируется выделить для оказания военной помощи Украине. Часть средств пойдет на реализацию механизмов сдерживания в Европейском ($6 млрд) и Азиатско-Тихоокеанском ($11,5 млрд) регионах.

Также в проект бюджета были включены инициативы, направленные на сокращение зависимости от РФ в различных сферах. В частности, речь идет о постепенном отказе от российских энергоносителей и продлении запрета на военное сотрудничество с Москвой на пять лет. Дополнительно предусматривается постоянный запрет на обмен информацией по вопросам, связанным с противоракетными системами обороны (ПРО).

Кроме того, документ содержит предложения по усилению антироссийских санкций. Так, согласно документу, Вашингтон планирует добиваться исключения России из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам.

Ранее, 3 декабря, газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне написала, что если американские законодатели примут инициативу о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, то это может привести к остановке военной помощи Украине, а также к прекращению закупок новых бомбардировщиков B-21 Raider.

США и другие западные страны начали активнее вооружать Украину и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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