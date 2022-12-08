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Минфин США запросил у конгресса $14,5 млрд на поддержку Украины

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Фото: Global Look Press/magebroker.com/Guenter Fischer
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Министерство финансов США запросило у конгресса $14,5 млрд на прямую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года. Об этом 8 декабря сообщила глава ведомства Джанет Йеллен.

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«США предоставили Украине $13 млрд прямой финансовой помощи в дополнение к военной помощи. Мы также запросили конгресс предоставить дополнительно $14,5 млрд для осуществления помощи в первые девять месяцев 2023 года», — сказала она на мероприятии бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. В частности, документ предусматривает выделение в следующем году дополнительных $800 млн для Украины и более $6 млрд на сдерживание РФ в Европе.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что власти США заключили с ведущей оборонной корпорацией Raytheon контракт на приобретение передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины, стоимость которого составила $1,2 млрд.

16 ноября министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в Пентагоне на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей поставки оружия Киеву, призвал страны Запада прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

США и другие западные страны начали активнее вооружать Украину и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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