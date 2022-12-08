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Дипломат заявил об осведомленности НАТО о планах ВСУ атаковать российские аэродромы

Гаврилов: НАТО была в курсе подготовки украинских атак на российские военные аэродромы
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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НАТО знала о подготовке и проведении Украиной атак на российские военные аэродромы. Об этом 8 декабря заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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«НАТО была в курсе подготовки последних украинских атак на российские военные аэродромы. Мы дали на нее незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. Ни у кого не должно быть сомнений, что так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма», — сказал он на 1030-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов отметил, что провокации против российских стратегических аэродромов Дягилево и Энгельс с использованием реактивных ударных беспилотников Ту-141 «Стриж» создают риски для ядерной безопасности.

Кроме того, по его словам, в течение года были проведены работы по восстановлению и модернизации советских дронов с участием специалистов украинского конструкторского бюро «Луч» и американской корпорации Raytheon Technologies.

Благодаря этому дроны были превращены в ударное средство с дальностью действия до 1000 км с фугасной боевой частью до 80 кг и возможностью наведения на цель с использованием GPS.

7 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон никогда не призывал Киев наносить удары по территории России, добавив, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно. Кирби также добавил, что США предоставляли Украине вооружение только для того, чтобы Киев имел возможность защищаться, и не поощряли нанесения ударов по территории РФ.

До этого, 5 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что утром украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет военные действия с 2014 года. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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