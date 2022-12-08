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Вернувшийся в РФ Виктор Бут поговорил по телефону с семьей

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Фото: ТАСС
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Виктор Бут 8 декабря в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него всё нормально, он уже находится на территории России.

«Боюсь, что все разговоры об обмене могут оказаться только разговорами»
Осужденный в США россиянин Виктор Бут — о надежде вернуться домой, жизни в американской тюрьме и состоянии своего здоровья

«Всё нормально», — сказал Бут своей супруге Алле и матери Раисе по телефону, кадры разговора показал телеканал «Россия 24».

Депутат Госдумы Мария Бутина, в свою очередь, сообщила, что Бут уже в России и скоро прибудет в Москву.

«Раиса Кузьминична Бут, мама Виктора, у меня в гостях в Госдуме. Поговорили по телефону с Виктором. <…> Был краток по-мужски: «Увидимся, поговорим»», — написала она в Telegram-канале.

Как рассказал источник ТАСС в авиационных службах, самолет, на борту которого находится Бут, совершил посадку в аэропорту Махачкалы для дозаправки, после этого он продолжит полет.

Ранее в четверг жена Бута рассказала «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом. Также, общаясь с журналистами перед встречей с супругом в аэропорту, она отметила, что привезет ему одежду.

Также в этот день Алла Бут рассказала, что ее муж еще два дня назад не знал о своем обмене и возвращении в Россию. Она также выразила благодарность всем, кто имел отношение к обмену, а также сотрудникам диппредставительств, консульств, посещавшим россиянина в американских тюрьмах.

Мать Бута поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына.

Бут был обменен на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер ранее в этот день. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Первыми новость об обмене сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение одобрил президент США Джо Байден. Ожидается, что он выступит с речью об освобождении Грайнер из-под стражи.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

Бизнесмен Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону.

Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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