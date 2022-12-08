СБУ скрыла морду кота на снимке с рейдов по храмам УПЦ
Пользователи Сети обсуждают фотоснимок, опубликованный 8 декабря в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ), где оператор скрыл с помощью фоторедактора не только лица силовиков, но и морду кота.
Фото сделано во время рейда силовиков по храмам Украинской православной церкви (УПЦ). Как уточняется, выезды прошли в том числе на объекты УПЦ в Черкасской, Житомирской и Волынской областях Украины.
При этом на фотографии есть два кота, но почему-то скрыта морда только одного из животных. Снимок вызвал интерес пользователей.
Одни назвали кота «агентом под прикрытием», другие написали, что кличка кота, возможно, Штирлиц.
«Котяра у них за главного. Вон как они вокруг него по стойке смирно — он им приказы раздает», — высказал мнение один из юзеров.
Большинство пользователей решили, что в СБУ потеряли связь с реальностью, если на снимке спецэффектами скрывают облик кота.
Как 7 декабря сообщила СБУ, цель проверок религиозных объектов — пресечение «деятельности российских спецслужб» в регионах. Сотрудники СБУ посетили Успенский собор в Херсоне, Каневский Успенский собор в Черкасской области, Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимиро-Волынской епархии, а также еще несколько других объектов, находящихся в ведомстве УПЦ.
Ранее, 2 декабря, Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ.
В тот же день глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ попирает не только нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.
До этого, 22 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным журналистов, ведомство назвало свои действия «мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине».