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СБУ скрыла морду кота на снимке с рейдов по храмам УПЦ

Пользователи Сети обсудили фото кота, морду которого скрыли сотрудники СБУ
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Фото: соцсети
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Пользователи Сети обсуждают фотоснимок, опубликованный 8 декабря в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ), где оператор скрыл с помощью фоторедактора не только лица силовиков, но и морду кота.

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Фото сделано во время рейда силовиков по храмам Украинской православной церкви (УПЦ). Как уточняется, выезды прошли в том числе на объекты УПЦ в Черкасской, Житомирской и Волынской областях Украины.

При этом на фотографии есть два кота, но почему-то скрыта морда только одного из животных. Снимок вызвал интерес пользователей.

Одни назвали кота «агентом под прикрытием», другие написали, что кличка кота, возможно, Штирлиц.

«Котяра у них за главного. Вон как они вокруг него по стойке смирно — он им приказы раздает», — высказал мнение один из юзеров.

Большинство пользователей решили, что в СБУ потеряли связь с реальностью, если на снимке спецэффектами скрывают облик кота.

Как 7 декабря сообщила СБУ, цель проверок религиозных объектов — пресечение «деятельности российских спецслужб» в регионах. Сотрудники СБУ посетили Успенский собор в Херсоне, Каневский Успенский собор в Черкасской области, Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимиро-Волынской епархии, а также еще несколько других объектов, находящихся в ведомстве УПЦ.

Ранее, 2 декабря, Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ.

В тот же день глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ попирает не только нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

До этого, 22 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным журналистов, ведомство назвало свои действия «мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

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