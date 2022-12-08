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На Украине в ряде областей вновь объявлена воздушная тревога

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Воздушная тревога вновь объявлена вечером 8 декабря в ряде регионов Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

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Тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

При этом ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, однако воздушная тревога там не объявлялась.

В течение дня 8 декабря тревога звучала уже в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в некоторых районах Кировоградской области. Позднее ее отменили. О взрывах не сообщалось.

ВС России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Ранее в этот день российский лидер снова объяснил причины нанесения ударов по инфраструктуре Украины. Как указал Путин, Россия это делает в ответ на атаку по Крымскому мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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