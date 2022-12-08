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В МВД внедрили сервис по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer
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В России полицейские используют цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», который помогает выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков. Об этом 8 декабря сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

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«Уже имеется положительный опыт использования данного инструмента по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков», — рассказал он в интервью ТАСС.

Курносенко также отметил, что проект уже внедрен и успешно работает. Кроме того, сервис помогает оценивать «финансовые риски в экономике» по всей стране, показывая результаты реализации нацпроектаов, а также демонстрируя работу в сфере лесопромышленного комплекса, ЖКХ, оборонной промышленности, киберпреступности и других направлениях.

В конце ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу.

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года майнерам будет разрешено продавать добытую цифровую валюту двумя способами — через иностранные системы и через специальную российскую площадку, которая будет создана в рамках экспериментального правового режима.

В обоих случаях нужно будет уведомить о сделке Федеральную налоговую службу (ФНС). Кроме того, законопроект подразумевает запрет на рекламу криптовалюты.

В середине сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что свободного обращения криптовалют в России не предполагается. При этом она отметила, что цифровые финансовые активы (ЦФА) можно использовать для международных расчетов.

13 сентября директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков рассказал «Известиям», что трансграничные переводы с использованием криптовалют могут появиться в 2023 году. В свою очередь в ЦБ отметили, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства в РФ, а также о разрешении криптобирж и криптообменников внутри страны, однако вопрос прорабатывается совместно с Минфином и Минэкономразвития.

До этого, в июле, Госдума приняла закон о регулировании оборота ЦФА. Им водится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев. Передача или прием криптовалют в качестве оплаты в России уже запрещены.

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