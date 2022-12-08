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Аналитик заявил о благоприятной для инвестиций динамике цен на золото

Аналитик Потавин заявил о благоприятной для инвестиций динамике цен на золото
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Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
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Инвестиции в золото могут стать выгодным вложением во второй половине 2023 года. Об этом 8 декабря «Известиям» рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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По его словам, традиционно на стоимость золота сильно влияют динамика доходности по американским гособлигациям и движения по индексу доллара. За последнее время эти два фактора подняли цены на драгметаллы.

«С ценовых минимумов года, на уровне $1622 за унцию, стоимость золота восстановилась к середине декабря до $1795 за унцию, то есть на 10%. Ожидается, что в перспективе первой половины 2023 года ФРС завершит процесс повышения ставки и до конца года может даже начать ее снижение. При таком сценарии можно ждать повышения спроса инвесторов на золото. Поэтому вторая половина 2023 года может стать наиболее благоприятной для динамики цен на золото», — рассказал эксперт.

Он отметил, что обычно покупателям золота нравится сочетание низких ставок и слабого доллара. Крупные спекулянты вроде хедж-фондов в середине ноября уже ставят на рост цен на золото. Объем спекулятивных позиций во фьючерсах и опционах на золото, которые ставят на рост цен, вырос до трехмесячных максимумов.

Потавин обратил внимание на то, что инвестировать в золото можно разными способами, так как все они связаны между собой.

«Согласно опросам World Gold Council, 87% респондентов отметили, что золото сохраняет свою ценность в долгосрочной перспективе. С точки зрения типа актива нет принципиальной разницы вложений в золото. Если цена на него начнет расти, это отразится и на биржевых фьючерсах, и на акциях золотодобывающих компаний, и на биржевых фондах золота, и на стоимости слитков. Отличие между ними только по части рисков, связанных с хранением и корпоративными новостями», — рассказал специалист.

По его словам, физическое золото имеет ряд специфических недостатков: оно не очень ликвидное, его нельзя купить или продать в любом отделении банка. Слитки золота невозможно поделить на части, а также надо учитывать расходы на его безопасное хранение и перевозку. Поэтому эксперт посоветовал торговать фьючерсами на золото, «золотыми» биржевыми фондами или акциями золотодобывающих компаний.

Ранее в этот день финансист Лазарь Бадалов посоветовал россиянам аккуратно распоряжаться деньгами. В качестве одного из вариантов он предложил положить свободную сумму на депозит до Нового года. Он указал на то, что важно не только рассчитать предпраздничные траты, но и подумать о том, как сохранить имеющиеся средства.

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