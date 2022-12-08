Пробка из судов у Босфора образовалась из-за отказа компаний показать письма о страховке

Турецкое генеральное управление мореходства обвинило страховые компании Евросоюза (ЕС) в отказе представить письма о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкие морские власти.

«Страховые компании отказываются от представления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке», — заявило управление.

Отмечается, что специалистам также непонятна причина отказа в выдаче таких писем. Всё это, говорится в материале, возмущает Анкару из-за внешнего давления на фоне сложившейся ситуации.

В последние несколько дней у берегов Турции скопилось несколько десятков танкеров, перевозящих более 23 млн баррелей нефти из Казахстана. Суда не могут пройти через проливы из-за того, что турецкие власти с 1 декабря начали требовать со страховых компаний письма с подтверждением наличия у корабля страховки P&I (Protection and Indemnity, распространенная форма страхования ответственности владельца судна или фрахтователя. ― Ред.).

Условия ее требования связаны с введением запрета на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также с максимально разрешенной стоимостью на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 согласовали на уровне $60 за баррель.

В свою очередь, в минфине США заявили, что потолок цен на нефть из России не требует дополнительных проверок кораблей в водах Турции. Представители ведомства подчеркнули, что и США, и Турция заинтересованы в том, чтобы мировые рынки топлива не испытывали дефицита. Для этого, по их общему мнению, необходим простой режим соблюдения требований по транзиту нефти через турецкие проливы.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.