В Москве мужчина погиб на стройке из-за падения металлоконструкции
Мужчина погиб в результате падения металлической конструкции в столичном районе Раменки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в четверг, 8 декабря.
Смертельный инцидент произошел с 30-летним мужчиной на строительном объекте во 2-м Мосфильмовском переулке.
«Он погиб на месте. На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов», — сказали в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва».
По факту гибели организована прокурорская проверка. Никулинская межрайонная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.
25 октября крановщик скончался во время работы на стройке на улице Тихой в Оренбурге. По данным местных СМИ, мужчину ударило током в тот момент, когда он работал в башенном кране, сообщает телеканал «360».
13 октября один человек погиб и двое пострадали при обрушении металлических конструкций утром на стройке в Москве на улице Маршала Савицкого, 16.