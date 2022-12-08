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За склонение к диверсии будет грозить до 20 лет тюрьмы

Депутаты предложили наказывать за склонение к диверсии лишением свободы до 20 лет
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Фото: TASS/URA.RU/Екатерина Сычкова
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За склонение гражданина к совершению диверсии будет грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Это следует из проекта закона, опубликованного в четверг, 8 декабря, в электронной базе Госдумы.

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Группа депутатов выступила с инициативой внести в Уголовный кодекс (УК) РФ соответствующие изменения. Речь идет в том числе о ст. 281 УК РФ «Диверсия».

«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных ст. 281 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы», — говорится в документе.

Такие же деяния, совершенные с использованием служебного положения, будут наказываться сроком лишения свободы от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.

«Пособничество в совершении преступлений, предусмотренных ст. 281 настоящего Кодекса, — наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет», — говорится в проекте закона.

За организацию диверсии или ее финансирование предлагается наказывать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

В конце ноября три гражданина Украины были арестованы Лефортовским районным судом в Москве по подозрению в подготовке террористического акта. Фигуранты проведут под арестом минимум два месяца.

Ранее, 2 ноября, Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента Службы безопасности Украины, готовившего в Крыму диверсию на линии электропередачи. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

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