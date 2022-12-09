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Недвижимость
Квартиры в новостройках Москвы уменьшились почти на 6 кв. м

Квартиры в новостройках Москвы уменьшились почти на 6 кв. м

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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За год средняя площадь квартир в новостройках, проданных в Москве с января по ноябрь 2022 года, сократилась на 5,7 кв. м — до 50,4 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили 8 декабря аналитики Est-a-Tet.

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«Такая площадь соответствует евродвушке или двушке классической планировки в комфорт-классе, однокомнатной или евро-двухкомнатной — в бизнес-классе или однокомнатной квартире в премиум-классе», — уточнили эксперты.

Также аналитики рассказали, что средняя площадь новостройки комфорт-класса за 11 месяцев 2022 года составила 45,6 кв. м, что на 4,6 кв. м меньше, чем за 11 месяцев 2021 года.

В бизнес-классе средняя площадь реализованного лота упала в январе–ноябре 2022 года на 3,3 кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 57,7 кв. м, сказали в компании.

По данным аналитиков, в премиум-классе сокращение площади выражено заметнее всего в абсолютных показателях — на 6,5 кв. м по сравнению с данными за 11 месяцев прошлого года. Тогда средняя площадь проданного лота составляла 86,2 кв. м, а в настоящее время — 79,7 кв. м.

Жилье элитного класса единственное продемонстрировало рост средней площади за 11 месяцев. Так, средняя площадь проданного лота элитной новостройки в этом году составила 138,7 кв. м, год назад этот показатель равнялся 135.3 кв. м. Рост составил 3,4 кв. м, заключили эксперты.

Ранее, 3 декабря, аналитики «НДВ Супермаркета Недвижимости» рассказали «Известиям», что по итогам ноября 2022 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках в старых границах Москвы почти не изменилась. Рост составил лишь 0,5%.

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