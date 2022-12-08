В IBA назвали санкции МОКа прямой атакой на бокс и спортсменов
Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против Международной ассоциации бокса (IBA) — это прямая атака на спортсменов и на вид спорта в целом. Об этом 8 декабря говорится в заявлении IBA.
Указывается, что в течение двух лет IBA боролась с системой бывшего руководителя МОКа Ву Цзинго, однако теперь новый президент комитета Томас Бах совершает «прямую атаку».
«Мы не примем искусственную риторику «разделяй и властвуй», любая атака на IBA является атакой на спортсменов и всех причастных к боксу, так как мы неразлучны. Внутри семьи IBA существует единство, спортсмены явно поддерживают то, как улучшается руководящий орган бокса», — говорится в сообщении.
Ранее Бах заявлял, что санкции против IBA заработают в отношении ассоциации и не коснутся боксеров.
В начале октября спортсмены ассоциации написали открытое письмо к руководству МОКа, в котором призвали организацию прислушаться к решениям IBA, а также указали, что комитет сейчас «угрожает всей боксерской семье и ее будущему» тем, что этот вид спорта хотят исключить из олимпийской программы.
Еще в 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. Тогда МОК потребовал провести реформы, однако ряд предъявляемых требований до сих пор остается не выполненным.
Вместе с тем в феврале была представлена предварительная программа летних Олимпийских игр 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе. В нее не вошли современное пятиборье, тяжелая атлетика и бокс. На сессии МОКа эти виды спорта не были признаны олимпийскими.