Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства

Турнир UFC 282. Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе будет разыгран в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе. За него поборются поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Их бой станет главным в карде турнира UFC 282. Уроженец Махачкалы Анкалаев за свою карьеру провел 20 боев, из которых выиграл 19. Сейчас у него серия из девяти побед подряд. И это уже задевает Блаховича, в одном из интервью перед схваткой обратившего внимание на подобную статистику и выразившего желание не дать Магомеду округлить число успешных боев подряд. Для 39-летнего поляка это может быть последний шанс вернуть себе некогда утраченный чемпионский пояс, тогда как у 30-летнего дагестанца сейчас самый успешный этап в карьере. Оба бойца находятся в топ-3 рейтинга UFC.

11 декабря, 02:00. T-Mobile Arena (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на «Матч! Боец»

Хоккей

Матч звезд КХЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Неделя звезд хоккея уже давно стала неотъемлемой частью российского спорта. Пандемия коронавируса заставила на время забыть об этом мероприятии, оно не проводилось с января 2020 года. Но теперь вернулось в календарь чемпионата. В ближайшие выходные в Челябинске соберутся несколько десятков звездных хоккеистов КХЛ. Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Антон Бурдасов, Никита Трямкин, Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров, Александр Никишин и многие другие не только выявят победителя среди сборных дивизионов Харламова, Чернышева, Тарасова и Боброва, но и проведут мастер-шоу, где порадуют зрителей яркими исполнениями буллитов и другими индивидуальными конкурсами.

10 декабря: 14:00, мастер-шоу; 15:20–16:00, Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова, 16:20–17:00, Дивизион Харламова — Дивизион Чернышева. 11 декабря: 15:20–16:00, матч за третье место; 16:10–16:50, финал. Ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова (Челябинск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Теннис

Выставочный турнир

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Официальный теннисный сезон уже завершен, но большая часть лучших представителей ATP-тура еще не ушла в отпуск. Они съехались в Саудовскую Аравию на короткий коммерческий турнир. Призовой фонд организаторы установили такой, что ради трех дней игр в Эр-Рияде есть смысл отложить отдых. Победитель этого соревнования получит $1 млн, финалист — $500 тыс. Уже определились полуфиналисты. В эту стадию не прошел россиянин Андрей Рублев, но зато там сыграет наш Даниил Медведев. В пятницу, 9 декабря, он поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой за выход в финал, который пройдет в субботу, 10 декабря.

9 декабря, полуфиналы, 16:00. 10 декабря, 16:00, финал. Diriyah Arena (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Биатлон

Кубок России. Третий этап

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Внутренний сезон в российском биатлоне в самом разгаре. После отстранения наших спортсменов от международных стартов особый статус приобрел национальный кубок. Его третий этап проходит на этой неделе в Тюмени. Туда съехались наши лучшие «стреляющие лыжники», включая призеров последней Олимпиады Эдуарда Латыпова, Максима Цветкова, Саида Халили, Ирины Казакевич. Среди участников — группа белорусских биатлонистов во главе с олимпийской чемпионкой 2018 года Динарой Алимбековой. При этом менее статусные участники на предыдущих этапах успешно составляли им конкуренцию, что гарантирует серьезную интригу при распределении медалей.

10 декабря, гонка преследования: 09:00, мужчины; 12:00, женщины. 11 декабря, масс-старт: 08:45, мужчины; 12:15, женщины. Спортивный комплекс «Жемчужина Сибири» (Тюмень). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Гандбол

Женщины. Чемпионат России. «Ростов-Дон» — ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/АНдрей Эштрем

Очный матч двух топ-клубов российского женского гандбола — ключевое событие регулярного чемпионата Суперлиги. В последние шесть лет именно «Ростов-Дон» и ЦСКА выигрывали золото национального первенства. Их представительницы составляли костяк сборной России, взявшей в прошлом году серебро Олимпиады в Токио. Скорее всего, два этих клуба разыграют между собой золото и в нынешнем чемпионате. Фактически субботний матч станет репетицией весеннего финала плей-офф, что должно придать предстоящей схватке особый интерес со стороны зрителей.

10 декабря, 15:30. «Дворец спорта» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Планета»