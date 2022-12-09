Спортивные выходные с «Известиями»
Смешанные единоборства
Турнир UFC 282. Ян Блахович — Магомед Анкалаев
Вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе будет разыгран в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе. За него поборются поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Их бой станет главным в карде турнира UFC 282. Уроженец Махачкалы Анкалаев за свою карьеру провел 20 боев, из которых выиграл 19. Сейчас у него серия из девяти побед подряд. И это уже задевает Блаховича, в одном из интервью перед схваткой обратившего внимание на подобную статистику и выразившего желание не дать Магомеду округлить число успешных боев подряд. Для 39-летнего поляка это может быть последний шанс вернуть себе некогда утраченный чемпионский пояс, тогда как у 30-летнего дагестанца сейчас самый успешный этап в карьере. Оба бойца находятся в топ-3 рейтинга UFC.
11 декабря, 02:00. T-Mobile Arena (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на «Матч! Боец»
Хоккей
Матч звезд КХЛ
Неделя звезд хоккея уже давно стала неотъемлемой частью российского спорта. Пандемия коронавируса заставила на время забыть об этом мероприятии, оно не проводилось с января 2020 года. Но теперь вернулось в календарь чемпионата. В ближайшие выходные в Челябинске соберутся несколько десятков звездных хоккеистов КХЛ. Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Антон Бурдасов, Никита Трямкин, Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров, Александр Никишин и многие другие не только выявят победителя среди сборных дивизионов Харламова, Чернышева, Тарасова и Боброва, но и проведут мастер-шоу, где порадуют зрителей яркими исполнениями буллитов и другими индивидуальными конкурсами.
10 декабря: 14:00, мастер-шоу; 15:20–16:00, Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова, 16:20–17:00, Дивизион Харламова — Дивизион Чернышева. 11 декабря: 15:20–16:00, матч за третье место; 16:10–16:50, финал. Ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова (Челябинск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»
Теннис
Выставочный турнир
Официальный теннисный сезон уже завершен, но большая часть лучших представителей ATP-тура еще не ушла в отпуск. Они съехались в Саудовскую Аравию на короткий коммерческий турнир. Призовой фонд организаторы установили такой, что ради трех дней игр в Эр-Рияде есть смысл отложить отдых. Победитель этого соревнования получит $1 млн, финалист — $500 тыс. Уже определились полуфиналисты. В эту стадию не прошел россиянин Андрей Рублев, но зато там сыграет наш Даниил Медведев. В пятницу, 9 декабря, он поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой за выход в финал, который пройдет в субботу, 10 декабря.
9 декабря, полуфиналы, 16:00. 10 декабря, 16:00, финал. Diriyah Arena (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»
Биатлон
Кубок России. Третий этап
Внутренний сезон в российском биатлоне в самом разгаре. После отстранения наших спортсменов от международных стартов особый статус приобрел национальный кубок. Его третий этап проходит на этой неделе в Тюмени. Туда съехались наши лучшие «стреляющие лыжники», включая призеров последней Олимпиады Эдуарда Латыпова, Максима Цветкова, Саида Халили, Ирины Казакевич. Среди участников — группа белорусских биатлонистов во главе с олимпийской чемпионкой 2018 года Динарой Алимбековой. При этом менее статусные участники на предыдущих этапах успешно составляли им конкуренцию, что гарантирует серьезную интригу при распределении медалей.
10 декабря, гонка преследования: 09:00, мужчины; 12:00, женщины. 11 декабря, масс-старт: 08:45, мужчины; 12:15, женщины. Спортивный комплекс «Жемчужина Сибири» (Тюмень). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»
Гандбол
Женщины. Чемпионат России. «Ростов-Дон» — ЦСКА
Очный матч двух топ-клубов российского женского гандбола — ключевое событие регулярного чемпионата Суперлиги. В последние шесть лет именно «Ростов-Дон» и ЦСКА выигрывали золото национального первенства. Их представительницы составляли костяк сборной России, взявшей в прошлом году серебро Олимпиады в Токио. Скорее всего, два этих клуба разыграют между собой золото и в нынешнем чемпионате. Фактически субботний матч станет репетицией весеннего финала плей-офф, что должно придать предстоящей схватке особый интерес со стороны зрителей.
10 декабря, 15:30. «Дворец спорта» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Планета»