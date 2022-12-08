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Мантуров рассказал о синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной
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Мантуров рассказал о синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной

Мантуров сообщил о запуске процесса синхронизации законодательной базы новых регионов РФ с федеральной
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что процесс синхронизации законодательной базы новых регионов РФ с федеральной запущен. Об этом он сказал в четверг, 8 декабря, в ходе выступления на Совете законодателей.

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«Мы выстроили прямое взаимодействие с субъектами. Налажены связи с крупнейшими индустриальными партнерами, которые помогают возобновить работу местных предприятий. Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной, что даст им возможность использовать все меры поддержки», — приводятся его слова на сайте правительства.

По его словам, для обеспечения комплексного восстановления территорий нужно подготовить индивидуальную программу социально-экономического развития по каждому субъекту.

Ранее, 4 декабря, председатель народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидёвка сообщил, что парламент ДНР планирует принять новую Конституцию до конца этого года. По его словам, подготовка проекта документа на завершающей стадии, идут финальные согласования.

2 октября в Конституционном суде РФ пояснили, что переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. В течение переходного периода территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную, правовую системы РФ и в систему органов государственной власти.

По итогам серии референдумов в состав Российской Федерации вошли четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

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