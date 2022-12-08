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ЕС внесет в фонд мира $2,1 млрд для военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Chen
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Власти стран Евросоюза намерены положить дополнительные $2,1 млрд в Европейский фонд мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине, сообщает 8 декабря Reuters со ссылкой на источники.

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Как сообщает агентство, главы МИД стран Евросоюза намерены принять решение о пополнении фонда в ходе встречи, которая пройдет 12 декабря в Брюсселе.

Ранее, 1 декабря, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что на ближайшем заседании глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Польше обсудит законные возможности направить замороженные средства России на восстановление Украины.

До этого, 30 ноября, представитель министерства обороны Эстонии Томас Мелл сообщил о том, что страна получит от ЕС еще €21 млн в качестве компенсации из Европейского фонда мира за оказанную военную помощь Украине. Он отметил, что эта сумма будет идти в дополнение к €135 млн, решение о выделении которых ЕС было принято ранее.

В этот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

14 ноября Боррель сообщил о том, что на территории ЕС будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Также Боррель рассказал, что Евросоюз выделил Украине вооружение на общую сумму €8 млрд. Он отметил, что это составляет 45% от помощи, выделенной США.

14 октября газета Politico сообщила, что ЕС не в состоянии покрыть все затраты стран-членов, оказывающих военную помощь Украине. Изначально предполагалось, что за счет специально созданного фонда страны ЕС смогут покрыть 85% своих расходов на вооружение, переданное Украине.

Для этого фонд даже был увеличен с €500 млн до €1,5 млрд, однако заявок поступило так много, что по итогу Брюсселю удастся покрыть только 46% расходов, отмечает издание.

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