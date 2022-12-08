Летчик Ярошенко прокомментировал обмен Бута словами «своих не бросаем»

Россия не бросает своих граждан и возвращает на родину. Об этом заявил 8 декабря «Известиям» российский летчик Константин Ярошенко, комментируя новость об обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Своих не бросаем и возвращаем. Как вернули меня, Виктора и наших других ребят, которые находились и находятся на Украине, их возвращают каждую неделю», — отметил летчик.

Ярошенко добавил, что рад следованию властей России этому принципу.

Ранее в четверг стало известно, что между Россией и США состоялся обмен осужденными — россиянина Бута обменяли на баскетболистку из США Грайнер. Соглашение стало результатом долгого переговорного процесса.

Радость по поводу возвращения Грайнер на родину выразил президент США Джо Байден. Он поблагодарил ОАЭ за содействие в освобождении заключенной.

Как уточнила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обоих заключенных помиловали перед передачей. Это даст им возможность передвигаться по миру без ограничений.

Также в четверг мать Бута поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен был быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

Переговоры об обмене велись несколько месяцев, это подтверждали должностные лица и России, и США. Подробности не разглашались.

Бизнесмен Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010-го сотрудниками правоохранительных органов США. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам заключения.

Спустя 12 лет пребывания в американской тюрьме в апреле Ярошенко вернулся домой. Его обменяли на американского гражданина Тревора Рида.