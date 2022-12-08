Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Пробки на московских дорогах вечером в четверг, 8 декабря, достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки».
По данным на 18:40 мск, особенно движение затруднено на Садовом кольце и Третьем транспортном.
Скорость потока на ряде столичных улиц существенно снижена. Заторы наблюдаются на проспекте Мира, Тверской, Большой Лубянке, новом Арбате, Мясницкой и на Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных. Затруднено движение и на Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также нескольких вылетных магистралях и МКАД.
8 декабря синоптики предупредили москвичей, что начавшийся утром снегопад может затянуться до выходных. Так, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье снег перейдет в мокрый снег, ожидается еще до 10–15 мм осадков, температура воздуха в течение суток от –2 до +3, сугробы в Москве подрастут до 13–15 см.