Морозы до –31 градуса ожидаются в Омской области

Резкое похолодание спрогнозировали на территории Омской области. Синоптики прогнозируют мороз до –31 градуса.

9 декабря в регионе ночью температура опустится до –25 градусов. В дневные часы ожидается –16 градусов. В течение суток в Омской области будет идти снег, также образуется гололедица. Об этом сообщает ИА «Город55».

10 декабря ночная температура останется прежней, днем температура составит –13 градусов. Ветер усилится до 12 м/с.

11 декабря ночью температура упадет до –31 градуса. В дневные часы ожидается мороз до –23 градусов, однако при облачности возможно потепление до –13 градусов. Ветер стихнет до 4–9 м/с.

Ранее в этот день штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом объявили в Ставропольском крае. Скорость ветра достигает 14 м/с.