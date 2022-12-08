Мать Бута поблагодарила Путина и МИД России за возвращение сына

Мать Виктора Бута в четверг, 8 декабря, поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына.

«Конечно, благодаря нашему президенту, Владимиру Владимировичу Путину, я так благодарна. Низкий материнский поклон министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам супруги Бута Аллы, еще два дня назад он не знал о своем обмене и возвращении в Россию. Она также выразила благодарность всем, кто имел отношение к обмену, а также сотрудникам диппредставительств, посещавшим россиянина в американских тюрьмах.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что Бут был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве отметили, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Первыми новость об обмене сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение одобрил президент США Джо Байден. Ожидается, что он выступит с речью об освобождении Грайнер из-под стражи.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Бут и Грайнер были помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. По мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.