Запрет на использование дронов на Кубани вступит в силу с 12 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе с 12 декабря. Об этом 8 декабря сообщается на странице администрации региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Запрет на запуск квадрокоптеров в Краснодарском крае вступит в силу 12 декабря», — говорится в сообщении.

Запрет введут для обеспечения общественной безопасности.

«Беспилотники смогут использовать только сотрудники госорганов, а также организации, выполняющие гособоронзаказ», — отметили в администрации Краснодарского края.

Ранее полеты беспилотных летательных аппаратов запретили в Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Пермской областях, в Татарстане и Марий Эл.

Документ подписан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября.

Тогда российский лидер объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В этот же день он наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.