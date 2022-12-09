«Тинькофф» вошел в «платиновую» группу рейтинга работодателей Forbes

Банк «Тинькофф» стал одним из лучших работодателей России по версии журнала Forbes.

В этом году в рейтинг вошли 118 компаний, которые были разделены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». При составлении списка учитывалась ESG-повестка (Environmental, Social, Governance). В связи с этим участников оценивали по таким параметрам, как «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).

Отмечается, что в этом году авторы рейтинга учли реалии 2022 года и сделали акцент на социальных параметрах. В частности, внимание уделялось наличию у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета. Также Forbes учитывал, кто из участников рейтинга не сократил штат в кризисных условиях и увеличил заработную плату.

В итоге после оценки экспертами «Тинькофф» был включен журналом в «платиновую» группу. При этом в категории «Сотрудники и общество» банк получил наивысшую оценку, а в категориях «Экология» и «Корпоративное управление» компании присвоили «золотой» статус.

«Тинькофф» ежегодно занимает лидирующие позиции в списках лучших работодателей по версии Forbes. В 2021 году банк также попал в «платиновую» группу подготовленного журналом рейтинга, в котором всего было 104 компании. А в 2020 году «Тинькофф» занял третье место в топ-50 лучших работодателей России.

Также в текущем году «Тинькофф» занял седьмое место в рейтинге российских работодателей, составленном РБК.