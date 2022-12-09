Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Гипермаркет OBI в Химках почти полностью разрушен после пожара
Спорт
Блогер Коваленко заявил о природной силе Емельяненко
Авто
Управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АвтоВАЗ
Происшествия
При пожаре в гипермаркете OBI в Химках погиб охранник
Мир
От Германии потребовали укрепления сотрудничества с Польшей
Происшествия
Полиция показала видео кражи книги Пастернака за 1,4 млн рублей
Спорт
Анкалаев может стать очередным российским чемпионом UFC
Общество
Сварочные работы назвали причиной пожара в гипермаркете OBI
Мир
В США отвергли участие в гонке вооружений по гиперзвуковому оружию
Происшествия
Поджог рассматривается в качестве основной версии пожара в ТЦ «Мега Химки»
Общество
Умер массажист сборной России по футболу Олег Соколов
Армия
ВМФ может получить внеплановый стелс-корвет

«Тинькофф» вошел в «платиновую» группу рейтинга работодателей Forbes

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк «Тинькофф» стал одним из лучших работодателей России по версии журнала Forbes.

В этом году в рейтинг вошли 118 компаний, которые были разделены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». При составлении списка учитывалась ESG-повестка (Environmental, Social, Governance). В связи с этим участников оценивали по таким параметрам, как «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).

Отмечается, что в этом году авторы рейтинга учли реалии 2022 года и сделали акцент на социальных параметрах. В частности, внимание уделялось наличию у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета. Также Forbes учитывал, кто из участников рейтинга не сократил штат в кризисных условиях и увеличил заработную плату.

В итоге после оценки экспертами «Тинькофф» был включен журналом в «платиновую» группу. При этом в категории «Сотрудники и общество» банк получил наивысшую оценку, а в категориях «Экология» и «Корпоративное управление» компании присвоили «золотой» статус.

«Тинькофф» ежегодно занимает лидирующие позиции в списках лучших работодателей по версии Forbes. В 2021 году банк также попал в «платиновую» группу подготовленного журналом рейтинга, в котором всего было 104 компании. А в 2020 году «Тинькофф» занял третье место в топ-50 лучших работодателей России.

Также в текущем году «Тинькофф» занял седьмое место в рейтинге российских работодателей, составленном РБК.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022