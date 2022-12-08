Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Томской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Томской области. В больницу доставили двухлетнего ребенка.

Авария произошла 8 декабря на дороге Томск — Мариинск. По предварительным данным, водитель автомобиля Ssang Yong допустил выезд на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с машиной «УАЗ», сообщает РИА «Томск».

Пострадавший ребенок находился на пассажирском месте в «УАЗе». Его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день две иномарки столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Ульяновской области. Смертельные травмы получили два человека, в том числе один ребенок.