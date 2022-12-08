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ВКС России нанесли удары по пяти РСЗО MLRS и двум MARS II в Запорожской области

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ВКС России уничтожили в Запорожской области пять принадлежащих ВСУ пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и две MARS II немецкого производства в Шевченковском и Григоровском. Об этом сообщил 8 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — сказал он.

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Кроме того, Конашенков заявил о том, что российские войска за сутки ударом высокоточным оружием уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области.

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», — сообщил он.

Также в Харьковской области ВС РФ уничтожили ракетный комплекс «Точка-У».

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) при помощи боевой связки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В и «Бук» уничтожили воздушную цель противника в зоне проведения СВО.

Накануне в Минобороны России рассказали, что российские войска уничтожили более 70 ракет HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS при ударе по складу металлургического комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Атака производилась при помощи высокоточного оружия.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. О ее начале было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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