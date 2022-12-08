Один человек погиб при пожаре в Липецкой области

Один человек погиб в результате пожара в Липецкой области. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает GOROD48 со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 7 декабря, в поселке Заполянский Данковского района области. Загорелся один из деревянных домов. При тушении пожара было найдено тело 69-летнего мужчины. Дом выгорел полностью.

Другие подробности инцидента не сообщаются. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 8 декабря спасатели обнаружили тело женщины в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы. Незадолго до этого в МЧС поступило обращение по поводу пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, была организована эвакуация жильцов.