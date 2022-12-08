В Рязанской области вновь спрогнозировали метель и снежные заносы

В пятницу, 9 декабря, в Рязанской области местами ожидаются метель и снежные заносы. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По прогнозу синоптиков, погода будет облачной, местами будет идти небольшой и умеренный снег. На дорогах — гололедица, отмечает 62INFO.ru.

Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 6–11 м/с, местами до 17 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от –5 до –10 градусов, днем — от –1 до –6 градусов.