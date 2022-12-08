В Самаре назвали запрещенные для животных территории

В Самаре назвали территории, на которых запрещено отпускать животных. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет НИА «Самара» со ссылкой на мэрию города.

Как отмечается в материале, постановление уже вступило в силу.

Речь идет о бездомных животных, которых возвращают в места обитания после стерилизации. Согласно документу, отпускать их нельзя на детских и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений, а также организаций здравоохранения и общепита. Кроме того, выпускать животных нельзя на пляжах, в парках, скверах и на бульварах, пишет ГТРК Самара.