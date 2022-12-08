Жительница Астрахани перевела мошенникам почти 1,4 млн рублей

Жительница Советского района Астрахани перевела на счет мошенников 1,4 млн рублей. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МВД.

Преступники позвонили женщине и представились сотрудниками Центробанка. Они заявили, что на имя потерпевшей якобы был незаконно оформлен кредит. Женщина, по указаниям мошенников, перевела деньги на «безопасный» счет.

Ранее, 22 ноября, в проекте ОНФ «За права заемщиков» рассказали «Известиям», что телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей русскоговорящих стран ближнего зарубежья — Казахстана, Армении, Белоруссии.

В октябре сообщалось, что в России мошенники пытаются украсть пароли через бот в Telegram, предлагая пользователям пройти ложную верификацию.