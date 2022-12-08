Два человека погибли в ДТП в Ульяновской области

Два человека погибли в результате ДТП в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел ранее в этот день на трассе М-5. Столкнулись автомобили Chevrolet и Toyota. Один из погибших — ребенок.

«Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Новоспасском районе. Обстоятельства и причины происшествия выясняются», — заявили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух машин в Тоцком районе Оренбургской области. Машина ЗАЗ «Шанс» столкнулась с «Газелью». Четыре человека погибли, один мужчина доставлен в больницу.