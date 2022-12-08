В Сыктывкаре задержали похитителя елочной гирлянды

Житель Сыктывкара обратился в полицию с заявлением о краже из его двора елочной гирлянды. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, неоднократно судимый ранее. Он признался в содеянном. По словам юноши, он решил похитить украшение, будучи пьяным.

Стоимость гирлянды — 78 660 рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Гирлянда изъята.

20 ноября стало известно о задержании жителя Ульяновска по подозрению в краже из магазина товаров на сумму около 3 тыс. рублей. Он украл 14 флаконов дезодоранта и три пачки кофе, а позже продал товар случайным прохожим.