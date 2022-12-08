Пять станций скорой помощи появятся в Псковской области в 2023 году

В районах Псковской области в 2023 году появятся пять модульных станций скорой помощи. Их построят в рамках трехлетней губернаторской программы в Локнянском, Палкинском, Себежском и Стругокрасненском районах, а также на территории Псковской межрайонной больницы. Еще одну станцию скорой помощи отремонтируют в Порхове.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, которые приводит Псковская лента новостей, средства на эти цели заложены в региональном бюджете. Как только бюджет примут, проведут конкурсные процедуры, а весной начнут строительство. Об этом губернатор сказал, осматривая машины скорой помощи, поступившие в регион.

В свою очередь, глава регионального комитета по здравоохранению Марина Геращенко сообщила, что земельные участки под строительство уже сформированы. Для капитального ремонта подготовлена проектно-сметная документация.

Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковской станции скорой помощи Дениса Сачкова уточняет, что за последние пять лет в регион доставляют уже девятую партию новых машин скорой помощи. Автомобили на базе «УАЗ» и «Газель» оснащены российским медоборудованием по классу В. Это дает возможность оказывать пациентам всю необходимую помощь.

В следующем году должны поставить еще девять машин скорой помощи и партии передвижных ФАПов.