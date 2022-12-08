В Тамбове перенесли стелу обратного отсчета

В Тамбове перенесли стелу, которая вела обратный отсчет до важных событий в городе. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на городскую администрацию.

Стела много лет стояла у входа в Центральный парк культуры и отдыха. Ее перевезли на площадь у ДС «Кристалл».

Сейчас стела ведет обратный отсчет до наступления Нового года. Также она показывает температуру воздуха и текущее время.

Ранее, 2 декабря, психолог Анетта Орлова рассказала о правильной организации подготовки к Новому году. В частности, она посоветовала выписать все дела и задачи, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.