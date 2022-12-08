В Китае показали флагманский Chery Tiggo 9

Компания Chery официально представила кроссовер, который в китайских СМИ назвали Tiggo 9. Об этом 8 декабря сообщило издание «Авторевю».

Chery Tiggo 9 станет ближайшим родственником представленного недавно кроссовера Exeed Yaoguang, но если Exeed имеет строго пятиместный салон, то Tiggo 9 имеет более вместительный кузов, а среди опций кроссовера будет третий ряд сидений. Также заявлены светодиодные матричные фары и 20-дюймовые колеса.

Унификация с Exeed будет и по технике. Известно, что для Tiggo 9 подтвержден двухлитровый турбомотор TGDI серии Kunpeng. У Exeed он выдает 261 л.с., а вот по трансмиссии пока информации нет. Эксперты считают, что раз Yaoguang имеет традиционный восьмиступенчатый «автомат» и полный привод, то такой же набор может достаться и новому Tiggo 9.

Полноценная премьера флагманского кроссовера Chery на китайском рынке должна состоятся в первой половине 2023 года. Ориентировочная цена новинки составит $29 тыс. (примерно 1,8 млн рублей).

1 декабря в компания Chery сообщили, что намерены выпустить две модели пикапов с несущим кузовом и гибридной установкой. Один из пикапов будет с несущим кузовом и гибридной установкой, которую можно подзаряжать от электричества, другая машина, скорее всего, будет полностью на электротяге. Ожидается, что оба пикапа будут конкурировать с такими моделями, как Ford F-150 и Toyota Hilux. Предполагается, что новые модели вначале будут предложены для рынка Австралии. Благодаря им китайская компания рассчитывает выйти на годовой уровень продаж только в Австралии в 75 тыс. единиц к 2027 году. Издание предположило, что нельзя исключать появление пикапов Chery на других внешних рынках, в том числе российском.