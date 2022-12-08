Прокуратура Тверской области назвала самый «криминальный» округ региона

В Тверской области прокуратура представила карту преступности в регионе с января по ноябрь 2022 года. Об этом в четверг, 8 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди муниципалитетов региона наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Осташковском округе. В список также попали Тверь, Жарковский округ, а также Ржевский и Бельский районы области.

При этом меньше всего нарушений зарегистрировали в Рамешковском, Весьегонском, Пеновском, Сандовском округах и Максатихинском районе.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что Росфинмониторинг может получить право запрашивать у банков фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях организаций и банкоматах. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В пресс-службе ведомства сообщили «Известиям», что реализация предложения позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничеств со средствами россиян.