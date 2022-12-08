За сутки с улиц Калуги убрали 1280 кубометров снега

За прошедшие сутки с улиц Калуги было убрано 1280 куб. м снега. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на городскую управу.

Также на улицы высыпали 630 т песка и соли, а также 30 т реагентов.

Снегопады продолжаются в городе со среды, 7 декабря. Коммунальные службы сейчас работают круглосуточно.

Как уточняется в материале, уборкой снега занимаются 83 человека, также задействовано 96 единиц техники.

Ранее, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам пасмурную погоду и небольшой снег 8 декабря. По его словам, в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.