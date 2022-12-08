Новый мост через реку Санахту построили в Нижегородской области

Мост через реку Санахту построили в Чкаловском районе Нижегородской области. Стоимость объекта составила 84 млн рублей.

По данным регионального правительства, старая переправа находилась в аварийном состоянии. Мост закрыли в 2019 году. Решение о строительстве новой конструкции было принято в 2021 году.

Общая длина моста составила 335 м, пишет ИА «НьюсНН». Ширина проезжей части составляет 7 м. Ожидается, что максимальная скорость движения транспорта составит до 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что новый мост через реку Белую планируют построить в Кировске (Мурманская область). Перед началом работ требуется провести инженерно-геодезические изыскания.