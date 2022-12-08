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Беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу банка в Польше

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Фото: Соцсети
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В польском Перемышле беженка с Украины накинулась с ножом на сотрудницу отделения банка PKO Bank Polski. Видеозапись инцидента появилась в Сети 8 декабря.

Гражданка Украины заявилась в банк с требованием отдать ей деньги, но, как видно на кадрах, ее план провалился благодаря пенсионерке, которая начала бить преступницу по спине клюкой.

После этого злоумышленницу скрутил охранник, сейчас девушка передана правоохранителям.

24 ноября портал Junge Welt сообщил о нападении пятерых украинских беженцев на говорившую на русском языке пару в Берлине, украинцы избили своих жертв. Известно, что девушка и мужчина вышли из ресторана и ждали такси, когда навстречу им вышла компания украинцев с флагами. Услышав русскую речь, беженцы обвинили россиян в поддержке России.

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