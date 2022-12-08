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Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае

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Штормовое предупреждение объявили на ближайшие два дня в Ставропольском крае. В регионе ожидается сильный гололед.

Согласно прогнозам, температура воздуха до конца суток 8 декабря будет составлять +4 градуса, скорость ветра составит до 14 м/с. Кроме того, в регионе наблюдается туман, из-за которого ограничена видимость. Об этом сообщает NewsTracker.

9 декабря температура воздуха составит до +7 градусов. На дорогах ожидается сильная гололедица.

10 декабря температура воздуха повысится до +8 градусов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане штормовое предупреждение объявили в связи с морозами. Температура воздуха ниже нормы на 9 градусов и более. Холода простоят в республике до 10 декабря.

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