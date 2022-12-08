Ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область вырос в 56 раз

Из Казахстана в Тюменскую области стали чаще ввозить автомобили. Их количество увеличилось почти в 56 раз, пишет «Наш город» со ссылкой на тюменскую таможню.

Так, с начала 2022 года таможенники взяли утилизационный сбор на 668 автомобилей. А в 2021 году ввезли этим путем только 12 машин. Таможенная пошлина не взимается с автомобилей, прибывших из Казахстана со статусом товара ЕАЭС.

В середине сентября сообщалось, что жители Тюменской области в 35 раз увеличили ввоз транспортных средств из Казахстана. В Тюменскую область стали поступать машины из Киргизии и Белоруссии. В основном это внедорожники марок Toyota и Hyundai.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что продажи автомобилей в России в ноябре упали на 62%. Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса. Однако ноябрьские продажи немного превысили результаты октября.