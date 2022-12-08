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Юрист объяснил необходимость запрета надевать наручники на ряд категорий граждан

Юрист Салкин: запрет МВД надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел — способ избежать стрессовых ситуаций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Юрист, правозащитник Михаил Салкин в четверг, 8 декабря, разъяснил «Известиям» необходимость запрета МВД надевать наручники на фигурантов экономических дел, женщин и подростков.

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По словам эксперта, такое действие можно считать сигналом того, что происходит смягчение таких методов пресечения, как, например, содержание под стражей, поскольку именно тогда, как правило, наручники и применяются. Таким образом, при задержании несовершеннолетних или женщин будет допускаться меньше стрессовых ситуаций.

«Вообще может быть дойдет когда-нибудь до того, что у нас спецсредства перестанут применяться при конвоировании, за исключением тех ситуаций, когда задерживают рецидивистов. Потому что часто получаются ситуации, когда человек находится под стражей за решеткой, так еще на нем и наручники. Создается впечатление предварительной виновности того, кого только подозревают», — пояснил Салкин.

Хотя физический вред от наручников зависит от того, насколько сильно спецсредство можно перетянуть, главное при задержании — это психологическое давление на человека, которое может повлечь то, что подозреваемый признает вину заранее или же не будет иметь возможности избрать для себя определенную позицию до приезда адвоката, уточнил правозащитник.

«Уговорить человека сделать что-то, когда у него связаны руки, гораздо легче. В отношении экономических преступлений это хорошая идея», — заключил Салкин.

Ранее в этот день официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что министерство запретило надевать «кандалы» на фигурантов экономических дел, женщин и подростков. По ее словам, речь идет о средстве ограничения подвижности «Ажур», которое представляет собой наручники, надевающиеся как на ноги, так и на руки. Между ними находится цепь.

Накануне член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева на встрече с главой государства Владимиром Путиным подняла вопрос применения так называемых кандалов к фигурантам экономических дел. Российский лидер призвал прекратить такую практику.

Путин ежегодно проводит заседания СПЧ. Мероприятие в среду прошло по видеосвязи и стало первой встречей президента с обновленным составом Совета.

Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным. По его словам, члены Совета — люди волевые, они «не будут смотреть стоп-лист и выполнять».

До этого, 29 ноября, российский лидер призвал не забывать о конституционных правах и свободах граждан страны. Он подчеркнул, что угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий.

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