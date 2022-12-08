Более 10 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 10 рейсов отменены или задержаны 8 декабря в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне непогоды. Это следует из актуальных данных «Яндекс. Расписание».

По информации на 16:00 мск четверга, во Внуково пять рейсов было задержано и один отменен, в Домодедово — два рейса задержано и один отменен, в Шереметьево — один рейс задержан и два отменено.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег, местами гололедица и до 6 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, днем в столице температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –5 до –3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –6.

Ранее, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам пасмурную погоду и небольшой снег 8 декабря. По его словам, к выходным осадки станут интенсивнее.

6 декабря Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.