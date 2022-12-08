Геофизик призвал сохранять бдительность после землетрясения в Дагестане

Сильное землетрясение в Дагестане, которое произошло ранее в четверг, повышает вероятность новых толчков в регионе. Такое мнение главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин высказал 8 декабря.

Ранее этим утром землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 82 км от Махачкалы. Подземные толчки произошли в 09:42 мск. Очаг находился на глубине 40 км, сообщает телеканал «360».

Шебалин назвал произошедшее серьезным событием и призвал сохранять бдительность.

«Оно не вызовет жертв среди населения, я надеюсь, хотя может. Магнитуда 5,6 — это для Кавказа достаточно ощутимое землетрясение, оно может вызывать сильные разрушения в эпицентре. На глубине 40 км эффект, конечно, ослабляется. Я сам был в эпицентре землетрясения в том районе, это был 70-й год, оно было немного сильнее, там были сильные разрушения в районе ГЭС», — рассказал Шебалин в беседе с НСН.

При этом геофизик не исключил возможности нового толчка в регионе. Он отметил, что подобное событие может свидетельствовать о повышении сейсмической активности.

«К сожалению, пока мы не научились предсказывать землетрясения, все оценки во времени пока не очень надежны. Но когда происходит сильное землетрясение, вероятность в единицу времени сильных землетрясений возрастает. В Дагестане сейчас ситуация такая, что какое-то время нужно сохранять бдительность», — предупредил он.

Накануне вечером сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Иркутской области. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, энергетический класс землетрясения — 10,6.

Ранее, 2 декабря, в районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр располагался в Тихом океане в 98 км восточнее острова Онекотан, передает RT.