Продовольствие в Нидерландах в ноябре подорожало почти на 16%. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило на своем сайте Центральное статистическое бюро страны (CBS).

Цены на продукты питания в Нидерландах в ноябре выросли на 15,7%. Как отметили специалисты, больше всего инфляция коснулась выпечки, зерновых, мяса и молочных продуктов.

В октябре продукты в королевстве подорожали на 14%.

Годовая инфляция в Нидерландах по итогам октября по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен составила 16,8%, по голландскому индексу — 14,3%.

В конце ноября сообщалось, что в Нидерландах закрылось около 20 пекарен, так как их затраты на фоне энергокризиса выросли на 80%. Несмотря на то что производители в два-три раза подняли цены на продукцию, они отмечали, что бесконечно хлеб дорожать не может.

Высокая инфляция в Нидерландах отмечается, как и в других европейских государствах, на фоне энергетического кризиса.

1 декабря глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за Вашингтоном в его устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

В августе в Нидерландах была официально зарегистрирована самая высокая в Евросоюзе цена на газ. На тот момент стоимость газа в стране была в два раза выше средней европейской.