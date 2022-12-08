В банке объяснили опасность сценария обмана россиян с плохой кредитной историей

Сценарий, при котором мошенники обещают россиянам с плохой кредитной историей оформить займы, заведя зарплатную карту задним числом, опасен тем, что клиент может потерять средства, а также у него может сформироваться негативное отношение к банковскому рынку услуг. Об этом рассказал «Известиям» 8 декабря директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

При этом он уточнил, что финансовая организация не зафиксировала жалоб клиентов на подобный вариант обмана.

«Контроль качества кредитной истории в банках работает для всех клиентских сегментов и продуктов кредитования», — сказал он.

По словам Шорникова, задним числом физически невозможно открыть счет в банке.

«Наличие зарплатной карты не сможет перекрыть плохое качество кредитной истории. Статус зарплатного клиента влияет в большей степени на ставку по кредиту и доступную сумму лимита, а не на саму возможность получить кредит», — объяснил он.

Как сообщили «Известия» ранее в этот день, мошенники в Сети стали предлагать помощь с оформлением ссуд людям с плохой кредитной историей.

Для этого злоумышленники предлагают завести задним числом зарплатную карту в крупном банке. Под таким предлогом они выманивают у россиян данные паспорта, СНИЛС и ИНН, которые могут использовать для оформления реальной ссуды на имя жертвы.